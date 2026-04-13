Усик отстает: какой боксер из Украины выиграл больше всего боев

В истории Украины был ряд боксеров, которым удалось одержать немало побед на профессиональном ринге. Однако не все знают, какой боксер имеет больше всего триумфов.

Согласно данным портала BoxRec, Владимир Кличко одержал 64 победы, что больше всего среди украинских боксеров-профессионалов. Карьера легендарного чемпиона продолжалась с 1996 по 2017 год.

Какие боксеры из Украины имеют больше всего побед?

В течение этого периода украинцу удалось объединить титулы IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе. Суммарно боксер удерживал чемпионские пояса в течение 12 лет (4 382 дня).

Более того, Кличко-младший одержал 25 побед в титульных боях и победил 23 соперников в поединках за чемпионский титул, что является наивысшими достижениями в истории супертяжелого дивизиона.

Обратите внимание. В пассиве Кличко 5 поражений на профессиональном ринге. Олимпийский чемпион 1996 года завершил карьеру в 2017 году после фиаско в поединке с Энтони Джошуа.

Второе место по количеству побед на профессиональном ринге занимает старший брат Владимира Кличко – Виталий. "Вечный чемпион WBC" одержал 45 побед и потерпел только два поражения. Доля досрочных побед Кличко-старшего достигает более 91%.

Бывший тренер сборной Украины Леонид Лоевский в 2024 году в комментарии "Спорт-Экспресс" заявлял, что братья Кличко являются лучшими украинскими боксерами.

Первое (место – 24 Канал) – оба братья Кличко, я тогда еще был рабочим тренером в сборной с 1993 года. Далее – Усик и Ломаченко. Если говорить по боксерскому уму, то поставил бы в лидеры Ломаченко,

– сказал Лоивский.

Боксеры из Украины, которые одержали больше всего побед

Владимир Кличко – 64 победы; Виталий Кличко – 45 побед; Александр Гуров – 41 победа; Андрей Кудрявцев и Андрей Синепупов – по 39 побед; Виктор Фесечко – 38 побед; Сергей Дзиндзирук, Максим Бурсак и Вячеслав Сенченко – по 37 побед.

Это интересно. Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик одержал на профессиональном ринге 24 победы и не потерпел ни одного поражения. В соответствующем рейтинге его опередил 41 земляк. По данным ESPN, на счету бойца 15 побед нокаутом.

