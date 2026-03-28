Виталий Кличко неоднократно рассказывал о своей детской мечте стать космонавтом, сообщает 24 Канал. Впрочем во взрослой жизни, уже когда он стал признанным боксером, ему удалось хотя бы немного реализовать детское желание.

Почему Виталий Кличко мечтал стать космонавтом?

Виталий Кличко родился в Кыргызстане в семье простого военного, который имел постоянные командировки и переезды, поэтому, брал семью с собой. Семья жила в одном из гарнизонов возле Байконура. Тогда все мечтали быть космонавтами. Спортсмен вспоминал, что тогда каждый запуск космического корабля был событием, которое он созерцал с крыши пятиэтажки.

Брали у отца бинокль, а далеко на горизонте стояла ракета, что подсвечивалась прожекторами. Темнота уже, летняя казахстанская ночь и звезды настолько близки, будто ты можешь прикоснуться к ним руками, а на горизонте стоит белая ракета, подсвеченная прожекторами. По телевизору идет трансляция с космонавтами, и начинается запуск,

– рассказал Кличко-старший.

Он продолжил, что всю ночь вплоть до самого утра созерцал фосфорный след от ракеты, улетевшей к звездам. Это производило на парня огромное впечатление. Впрочем реализовать свою детскую мечту Виталий Кличко не мог из-за физиологических особенностей.

Как Кличко воплотил мечту в жизнь во взрослом возрасте?

Кличко отметил, что, к сожалению, ракет, в которые мог бы поместиться коренастый будущий чемпион еще не построили. Он очень часто посещал музеи и понимал, что вряд ли сможет стать космонавтом, чтобы ему было комфортно в компактных жизненных пространствах в ракетах.

"Хотя кто его знает. Когда-то я мечтал стать летчиком, меня тоже зарубили, что таких самолетов еще не строят, но детская мечта имеет колоссальную силу", – отметил Виталий.

Он добавил, что прошло много лет с тех пор и он сделал себе PPL – лицензию частного пилота. Поэтому, Виталий Кличко летал, управлял самолетом и так реализовал свою детскую мечту, которая не была связана с боксом и успехами в спорте.

