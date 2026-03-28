Віталій Кличко неодноразово розповідав про свою дитячу мрію стати космонавтом, повідомляє 24 Канал. Утім у дорослому житті, вже коли він став визнаним боксером, йому вдалось хоча б трішки реалізувати дитяче бажання.

Чому Віталій Кличко мріяв стати космонавтом?

Віталій Кличко народився в Киргизстані в родині простого військового, який мав постійні відрядження та переїзди, тож, брав родину з собою. Родина жила в одному з гарнізонів біля Байконуру. Тоді всі мріяли бути космонавтами. Спортсмен згадував, що тоді кожен запуск космічного корабля був подією, яку він споглядав із даху п'ятиповерхівки.

Брали у батька бінокль, а далеко на горизонті стояла ракета, що підсвічувалась прожекторами. Темрява вже, літня казахстанська ніч і зірки настільки близькі, ніби ти можеш доторкнутися до них руками, а на обрії стоїть біла ракета, підсвічена прожекторами. По телевізору йде трансляція з космонавтами, і починається запуск,

– розповів Кличко-старший.

Він продовжив, що всю ніч аж до самого ранку споглядав фосфорний слід від ракети, що полетіла до зірок. Це справляло на хлопця величезне враження. Утім реалізувати свою дитячу мрію Віталій Кличко не міг через фізіологічні особливості.

Як Кличко втілив мрію в життя в дорослому віці?

Кличко зазначив, що, на жаль, ракет, у які міг би поміститись кремезний майбутній чемпіон ще не побудували. Він дуже часто відвідував музеї та розумів, що навряд зможе стати космонавтом, аби йому було комфортно в компактних життєвих просторах у ракетах.

"Хоча хто його знає. Колись я мріяв стати льотчиком, мене теж зарубали, що таких літаків ще не будують, але дитяча мрія має колосальну силу", – наголосив Віталій.

Він додав, що минуло багато років із того часу й він зробив собі PPL – ліцензію приватного пілота. Тож, Віталій Кличко літав, керував літаком і так реалізував свою дитячу мрію, що не була пов'язана з боксом й успіхами в спорті.

