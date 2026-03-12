Почему Кличко проиграл Фьюри – легенда бокса впервые за много лет объяснил

В 2015 году произошла одна из самых больших сенсаций в истории бокса – объединенный чемпион мира Владимир Кличко неожиданно проиграл Тайсону Фьюри. Благодаря этой победе звезда британского бойца ярко засияла, когда поражение приблизило Кличко к завершению карьеры.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис вспомнил неожиданное поражение Кличко от Фьюри. В интервью Seconds Out он поделился мнением, почему украинец проиграл, хотя на бумаге был фаворитом.

Смотрите также Несмотря на все достижения: звезда бокса ответил, кто лучше – Кличко или Усик

Как Фьюри победил Кличко?

По словам британца, Кличко был выдающимся боксером и никакой недооценки от него в поединке не было. Однако, по мнению Льюиса, габариты Фьюри стали проблемой для Владимира.

Бывший чемпион мира убежден, что украинцу стоило сменить тактику, ведь против Тайсона он потерял преимущество в росте по сравнению с другими своими соперниками.

Причина его поражения? Просто ему раньше не приходилось драться с таким габаритным и подвижным боксером, как Тайсон Фьюри. Кличко привык работать с позиции более высокого бойца. У него не было преимущества в росте, и он должен был тогда изменить тактику,

– отметил Леннокс Льюис.

Кличко – Фьюри: история противостояния Фьюри: история противостояния