Майк Тайсон или Усик: легендарный чемпион назвал лучшего боксера мира

Супертяжелая весовая категория подарила боксу немало легендарных бойцов, которые навсегда вписали свои имена в историю. Споры о том, кто же из них заслуживает звания лучшего, не утихают среди болельщиков и экспертов уже десятилетиями.

Свой ответ на этот вопрос попытался дать легендарный экс-чемпион Эвандер Холифилд, которому предложили выбрать лидера хевивейта среди десяти выдающихся бойцов. Об этом сообщает 24 Канал.

Кто лучший боксер хевивейта?

В подборку бойцов, среди которых выбирал Холифилд, попало сразу трое представителей Украины. Так, Эвандер разместил "Вечного чемпиона WBC" Виталия Кличко на 7-й строчке, благодаря чему украинец опередил Деонтея Уайлдера и Фрэнка Бруно.

Владимир Кличко оказался на третьей позиции позади Тайсона Фьюри, которому сенсационно проиграл в 2015 году и потерял чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Что касается лучшего боксера, то Холифилд так и не смог сделать выбор между Александром Усиком и Майком Тайсоном.

Десять лучших боксеров по версии Холифилда

Майк Тайсон / Александр Усик Тайсон Фьюри Владимир Кличко Джордж Форман Джо Фрейзер Энтони Джошуа Виталий Кличко Деонтей Уайлдер Фрэнк Бруно

Впрочем, следует отметить, что в опросе не был упомянут ряд выдающихся боксеров, например Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Рокки Марчиано и тому подобное.

