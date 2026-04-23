Майк Тайсон или Усик: легендарный чемпион назвал лучшего боксера мира
- Эвандер Холифилд оценил Виталия Кличко на 7-м месте и Владимира Кличко на 3-м среди лучших боксеров хевивейта.
- Холифилд не смог выбрать между Александром Усиком и Майком Тайсоном как лучшим боксером, а также не включил в список таких легенд, как Мухаммед Али и Леннокс Льюис.
Супертяжелая весовая категория подарила боксу немало легендарных бойцов, которые навсегда вписали свои имена в историю. Споры о том, кто же из них заслуживает звания лучшего, не утихают среди болельщиков и экспертов уже десятилетиями.
Свой ответ на этот вопрос попытался дать легендарный экс-чемпион Эвандер Холифилд, которому предложили выбрать лидера хевивейта среди десяти выдающихся бойцов. Об этом сообщает 24 Канал.
Кто лучший боксер хевивейта?
В подборку бойцов, среди которых выбирал Холифилд, попало сразу трое представителей Украины. Так, Эвандер разместил "Вечного чемпиона WBC" Виталия Кличко на 7-й строчке, благодаря чему украинец опередил Деонтея Уайлдера и Фрэнка Бруно.
Владимир Кличко оказался на третьей позиции позади Тайсона Фьюри, которому сенсационно проиграл в 2015 году и потерял чемпионские пояса в супертяжелом весе.
Что касается лучшего боксера, то Холифилд так и не смог сделать выбор между Александром Усиком и Майком Тайсоном.
Десять лучших боксеров по версии Холифилда
- Майк Тайсон / Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Владимир Кличко
- Джордж Форман
- Джо Фрейзер
- Энтони Джошуа
- Виталий Кличко
- Деонтей Уайлдер
- Фрэнк Бруно
Впрочем, следует отметить, что в опросе не был упомянут ряд выдающихся боксеров, например Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Рокки Марчиано и тому подобное.
Кого называют лучшим боксером в истории?
- Определить лучшего боксера всех времен фактически невозможно, ведь каждая эпоха имеет свои особенности. Впрочем, чаще всего эксперты и сами спортсмены утверждают, что наибольший вклад в историю бокса сделал Мухаммел Али.
- Такое мнение разделяет трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик, сообщает Boxingnewsonline.
- Бывший чемпион мира в тяжелом Майк Тайсон тоже утверждает, что Али лучший. При этом "Железный Майк" считает, что его место в боксе сразу после Муххамеда. С ним соглашается Леннокс Льюис, который также в рейтинг включил Джека Джонсона – первого темнокожего чемпиона мира в тяжелом весе.
- В то же время, по мнению британца Тони Белью, ни Усик, ни Али не возглавляют список лучших боксеров. По его словам, это место занимает боксер из США – Рой Джонс.