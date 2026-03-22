"Он бы хорошо показал себя в мои времена": Льюис сравнил Усика с известным боксером
- Леннокс Льюис высоко оценил Александра Усика, заявив, что украинец не потерялся бы на ринге в его времена и сравнил его с Эвандером Холифилдом.
- Усик может встретиться с бойцом UFC Джоном Джонсом, но отказался от боя с Джейком Полом после его поражения Джошуа.
Леннокс Льюис дал свою оценку украинскому боксеру Александру Усику. Ветеран бокса сказал, что украинец не потерялся бы на ринге и в его времена.
Бывший абсолютный чемпион свои мысли высказал в интервью для Boxing News. Леннокс Льюис также сравнил Усика с Эвандером Холифилдом.
Что сказал Льюис об Усике?
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о еще одном эксабсолюте действующем боксере Александре Усике. Льюис отметил, что украинец хорошо показал бы себя на ринге в его времена.
Посмотрите, как сложилось у Эвандера Холифилда - Александр такого же роста и не хуже него,
– отметил Леннокс.
Он добавил, что Усик показал бы себя не хуже, чем многократный чемпион мира в тяжелом весе из США.
Что известно о Ленноксе Льюисе?
Леннокс Льюис в своей профессиональной карьере провел 41 поединок, потерпел лишь 2 поражения и 1 раз уступил. В его активе 32 нокаута. Свой последний бой он провел против Виталия Кличко в 2003 году, который закончился техническим нокаутом в 6 раунде и поражением украинца.
Кличко-старший хотел реванша, ведь потерпел поражение из-за простого рассечения. Впрочем Льюис завершил карьеру и не дал украинцу желаемого. Это при том, что, как сообщало BBC, Леннокс сразу после боя пообещал Виталию еще одну дуэль на ринге.
Последние новости об Александре Усике: кратко
- Усик назвал Итауму молодым парнем, которого он сломает. Мозес отреагировал на эти слова украинца спокойно.