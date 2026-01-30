Продавал фрукты и выиграл 108 боев: легендарный киевлянин, который первым из Украины стал чемпионом мира

Украина известна выдающимися боксерами, которые своими победами прославили Родину на весь мир. Прежде всего, когда речь идет о выдающихся бойцах, на ум приходят братья Кличко или Александр Усик.

Но мало кто знает, что первым боксером из Украины, который завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов, был не Виталий Кличко. Это достижение покорилось уроженцу Киева Льюис Каплану в далеком 1925 году, пишет 24 Канал.

Что известно о Киде Каплане?

Каплан, получивший прозвище Кид ("Малыш") из-за маленького роста, родился в 1901 году, но в 5 лет вместе с семьей эмигрировал в США. Его детство прошло в городе Мериден (Коннектикут), где будущий чемпион мира работал продавцом фруктов.

Кид дебютировал на профессиональном ринге в 1919 году: ему не помешал низкий рост (157 сантиметров). Изюминкой уроженца Украины стал агрессивный стиль и мощные удары.

В 1925 году Каплан одержал три победы в турнире претендентов и встретился с Дэнни Крамером за титул чемпиона на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.



Луис Каплан / Фото JO Sports Inc

Кид мастерски разобрал соперника, заставив секундантов оппонента остановить поединок в десятом раунде. Эта победа в бою за вакантный пояс в полулегком весе вошла в десятку лучших боев первой четверти ХХ века.

После этого он 16 раз успешно защищал свой титул. Как говорится на сайте BoxRec, Каплан выиграл 108 поединков и потерпел 23 поражения.

После завершения карьеры Каплан занялся ресторанным бизнесом, а затем стал тренером и рефери. Кид умер в 1970 году, оставив за собой славу одного из лучших полулегковесов в истории.

Что интересно, спортивное издание GiveMeSport включило Каплана в десятку лучших боксеров в истории Украины.

