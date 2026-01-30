Продавав фрукти і виграв 108 боїв: легендарний киянин, що першим з України став чемпіоном світу

Україна відома видатними боксерами, які своїми перемогами прославили Батьківщину на весь світ. Передусім, коли йдеться про видатних бійців, на думку спадають брати Клички або Олександр Усик.

Та мало хто знає, що першим боксером з України, який завоював титул чемпіона світу серед професіоналів, був не Віталій Кличко. Це досягнення підкорилося уродженцю Києва Льюїс Каплану в далекому 1925 році, пише 24 Канал.

Що відомо про Кіда Каплана?

Каплан, який отримав прізвисько Кід ("Малюк") через маленький зріст, народився у 1901 році, але в 5 років разом із сім'єю емігрував до США. Його дитинство пройшло у місті Меріден (Коннектикут), де майбутній чемпіон світу працював продавцем фруктів.

Кід дебютував на професійному ринзі у 1919 році: йому не завадив низький зріст (157 сантиметрів). Родзинкою уродженця України став агресивний стиль та потужні удари.

У 1925 році Каплан здобув три перемоги в турнірі претендентів та зустрівся з Денні Крамером за титул чемпіона на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.



Луїс Каплан / Фото JO Sports Inc

Кід майстерно розібрав суперника, змусивши секундантів опонента зупинити поєдинок у десятому раунді. Ця перемога в бою за вакантний пояс у напівлегкій вазі увійшла до десятки найкращих боїв першої чверті ХХ століття.

Після цього він 16 разів успішно захищав свій титул. Як йдеться на сайті BoxRec, Каплан виграв 108 поєдинків і зазнав 23 поразок.

Після завершення кар'єри Каплан зайнявся ресторанним бізнесом, а потім став тренером і рефері. Кід помер у 1970 році, залишивши за собою славу одного з найкращих напівлегковиків в історії.

Що цікаво, спортивне видання GiveMeSport включило Каплана до десятки найкращих боксерів в історії України.

