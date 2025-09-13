Александр Усик безусловно один из величайших боксеров за всю историю. Леннокс Льюис оценил достижения украинского чемпиона в профессиональном ринге.

Кроме того, легенда бокса рассказал, встретился бы с Усиком в очном противостоянии. Об этом сказал Леннокс Льюис в интервью talkSPORT, передает 24 канал.

Как Льюис высказался об Усике?

Леннокс Льюис заявил, что достижения Александра Усика являются невероятными. Легенда бокса вспомнил, что украинский чемпион дважды побеждал Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

По его мнению, Усик просто закрыл двери в боксе для британцев. Льюис заявил, что украинский боксер сделал то, что от него даже не ожидали и вписал свое имя в историю.

По моему мнению, наш с ним бой был бы замечательным! С удовольствием подрался бы с Александром. Он может говорить, что побил бы меня, я могу что-то такое сказать,

– сказал Льюис.

Напомним, что последний раз Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде реванша на "Уэмбли".

Что говорят об Усике в боксерском сообществе?