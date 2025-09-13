"Наш бій був би чудовим": легенда боксу висловив бажання побитися з Усиком
- Леннокс Льюїс висловив бажання побитися з Олександром Усиком, відзначаючи його неймовірні досягнення.
- Льюїс зазначив, що Усик двічі перемагав Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, закривши двері у боксі для британців.
Олександр Усик беззаперечно один з найвидатніших боксерів за всю історію. Леннокс Льюїс оцінив здобутки українського чемпіона у професійному ринзі.
Окрім того, легенда боксу розповів, чи зустрівся б з Усиком в очному протистоянні. Про це сказав Леннокс Льюїс в інтерв'ю talkSPORT, передає 24 канал.
Як Льюїс висловився про Усика?
Леннокс Льюїс заявив, що досягнення Олександра Усика є неймовірними. Легенда боксу пригадав, що український чемпіон двічі перемагав Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.
На його думку, Усик просто зачинив двері у боксі для британців. Льюїс заявив, що український боксер зробив те, що від нього навіть не очікували та вписав своє ім'я в історію.
На мою думку, наш із ним бій був би чудовим! Із задоволенням побився б з Олександром. Він може казати, що побив би мене, я можу щось таке сказати,
– сказав Льюїс.
Нагадаємо, що востаннє Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді реваншу на "Вемблі".
Що говорять про Усика у боксерській спільноті?
Джозеф Паркер заявив, що Олександр Усик уникає поєдинку з ним, але не знає причини. Новозеландець вважає, що це був би чудовий бій.
Паркер назвав боксера, який може перемогти Усика в очному протистоянні. Новозеландський боєць виступив з доволі зухвалою заявою.
Френк Воррен вважає, що Олександр Усик може побитися з Дереком Чісорою вдруге. Промоутер назвав, за якої умови українець зустрінеться з британцем.