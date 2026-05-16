"Вот тебе грузовик денег": британский эксперт предположил, почему Ломаченко решил вернуться

В сети появилась информация о намерении Василия Ломаченко вернуться на ринг. Украинец 2 года назад объявил о завершении карьеры.

Информацию о вероятном возвращении Василия Ломаченко на большой ринг распространил Майк Коппинджер. А мнением по этому поводу на своей странице в соцсети Х поделился британский журналист Аде Оладипо.

Что о возможном возвращении Ломаченко в бокс сказал Оладипо?

Оладипо отметил, что ему не нравится такая идея от украинца. Ломаченко уже записал щемящее видео, на котором попрощался с фанатами, со спортом, поэтому нельзя после такого возвращаться. Когда он завершал карьеру, ему было 36, поэтому очевидно он понимал, что его тело не способно на большее, оно больше не выдерживает постоянных нагрузок.

В тот момент он должен был думать, что отдал боксу все, что мог, поэтому, время сосредоточиться на чем-то другом. Почему он думает, что его организм будет чувствовать себя лучше в 38 лет? И я это говорю с огромным уважением, потому что я являюсь поклонником таланта Ломаченко,

– отметил британец.

Он продолжил, что в одном из своих подкастов назвал украинца самым техничным боксером в истории. Он делал на ринге гениальные вещи. Впрочем, ему нужно смириться с мыслью, что бокс для молодых, его время уже прошло, и ничего хорошего от возобновления карьеры в 38 лет не будет.

Почему Ломаченко мог решить вернуться?

По словам Оладипо, уже в последние годы своей карьеры Ломаченко можно было назвать полубойцом. Он проводил всего по одному поединку раз в год. Украинец всегда отличался в своей весовой категории, потому что был маловат для нее. Поэтому, интересно понять, что вообще побудило его породить мысли о возможном возвращении в ринг.

"Возможно, ему предложили огромный контракт на бой. Условно, вот тебе целый грузовик денег, только подерись против этого оппонента", – подчеркнул журналист.

Как он отметил, ему не нравится такое решение украинца. Поскольку уже в последнее время Ломаченко боксировал очень редко.

Кто может стать соперником Ломаченко?

Оладипо выразил мнение, что украинец мог согласиться возродить карьеру и вернуться на ринг только ради двух имен. Первое – это Джервонт Дэвис. Он также завершил свои выступления на ринге, но ходили слухи о том, что он вернется, если будет драться с Ломаченко. И предложенная сумма контракта могла побудить обоих к его подписанию.

Второй вариант – это Шакур Стивенсон. Может случиться так, что он подпишет контракт с Zuffa, а в Ломаченко как раз завершается соглашение с Top Rank. Вполне можно предположить факт заманивания боксера со стороны другой организации,

– подчеркнул Оладипо.

Он добавил, что Zuffa вполне может рассматривать такой вариант, как супербой. Пусть у Стивенсона физиологическое преимущество, но Ломаченко к нему привык. Уровень мастерства у них примерно одинаковый. Стоит заметить, что Ломаченко может вернуться на ринг уже осенью 2026 года. Последний свой бой он провел в мае 2024 года против Джорджа Камбососа.

