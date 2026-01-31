Укр Рус
31 января, 20:20
3

Это не Усик: назвали лучшего боксера мира

Михаил Гема
Основные тезисы
  • Теренс Кроуфорд признан "лучшим бойцом 2025 года" по версии журнала The Ring.
  • Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях и объявил о завершении карьеры в январе 2026 года.

Авторитетный журнал The Ring наградил лучших боксеров 2025 года. Участие в церемонии принял также Александр Усик.

Украинский боксер наградил Теренса Кроуфорда, который признан "лучшим бойцом 2025 года" по версии The Ring. Об этом журнал сообщил в своих соцсетях.

Кто лучший боксер мира?

Александр Усик, который является обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, не попал в список номинантов, поэтому не претендовал на престижную награду.

39-летний украинец вышел на сцену, чтобы объявить имя победителя и лично вручил награду Теренсу.

Усик наградил Кроуфорда: смотрите видео

Конкурентами Теренса были четыре боксера:

  • чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол;
  • абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ;
  • чемпион WBC, WBA и WBO во втором легчайшем весе Джесси Родригес;
  • обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли.

Что известно о Кроуфорде?

  • В 2025 году американец остановил звездного мексиканца Сауля Альвареса и отобрал у него четыре пояса.

  • Благодаря победе он стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях эпохи четырех поясов – WBO, WBC, WBA, IBF. По данным BoxRec, Кроуфорд провел 42 боя на профессиональном ринге и все выиграл.

  • В 2016 году Теренс провел бой против украинца Виктора Постола и одержал победу решением судей. Американец назвал Постола сильным соперником, когда Альварес пытался унизить украинца.

  • В январе 2026 года 38-летний боксер объявил о завершении профессиональной карьеры. После этого Усик стал первым номером рейтинга P4P от The Ring. До этого Александр был вторым, а Крофорд первым.