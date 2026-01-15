Усик без колебаний назвал лучшего боксера за братьев Кличко и Тайсона Фьюри
- Александр Усик назвал Мухаммеда Али величайшим боксером супертяжелого веса в истории.
- Усик и Али имеют много общего, включая дату рождения, антропометрию и статус олимпийских чемпионов.
Супертяжелая весовая категория является королевой бокса, к которой приковано больше всего внимания экспертов и болельщиков. Время от времени в мире бокса ведутся дискуссии как в футболе, кто лучше Месси или Роналду. Но фанов бокса интересует, кто же величайший боксер всех времен.
Трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик высказал свое мнение относительно величайшего боксера супертяжелого веса в истории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxingnewsonline.
Кто лучший боксер мира?
Украинец без колебаний выбрал Мухаммеда Али, одного из самых известных боксеров в истории.
"Мухаммед Али? Это GOAT", – коротко ответил украинский боксер, не упомянув известных боксеров современности, в частности Тайсона Фьюри или братьев Кличко.
Обратите внимание. Как свидетельствуют данные BoxRec, Мухаммед Али за карьеру провел 61 бой, выиграл 56 поединков и потерпел 5 поражений.
Что объединяет Усика и Али?
Общеизвестно то, что Мухаммед Али является кумиром Усика в боксе. Интересно, что обоих боксеров связывают немало фактов.
- Во-первых, оба спортсмена родились 17 января.
- Во-вторых, антропометрические данные Усика и Али совпадают – рост у обоих 191 сантиметр и размах движение 198 сантиметров.
Оба боксера становились олимпийскими чемпионами и получали статус абсолютного чемпиона на профессиональном ринге.
Также часто сравнивают стиль и характер обоих боксеров. Например, Бьяджо Али Уолш, внук легендарного боксера, в интервью Sky Sports называл Усика талантливым спортсменом и обращал внимание на схожие физические данные. Кроме того, внук Мохаммеда Али сравнил политическое значение обоих боксеров для их стран, вспомнив о войне в Украине.
Зато Халила Али, вдова американца, в комментарии для Seconds Out заявила, что никто не сравнится с Мухаммедом Али, в том числе и Усик.
Когда следующий бой Усика?
- Предыдущий поединок непобедимый украинец провел в июле 2025 года, когда на стадионе "Уэмбли" во второй раз нокаутировал Даниэля Дюбуа. Благодаря победе украинец в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.
- И этот статус боксер из Украины удерживал до ноября, когда пояс WBO перешел к британцу Фабио Уорди. Александр отказался от титула, ведь не хотел проводить обязательную защиту.
- В планах Усика провести бой против Деонтея Уайлдера. Американец после серии поражений в боях с Тайсоном Фьюри потерял статус звезды бокса, поэтому украинскому боксеру предлагают провести поединок против Агита Кабаэла.