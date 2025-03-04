Одиозный МакГрегор назвал победителя боя Тайсон – Кличко

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор принял участие в опросе, назвав лучшего боксера в истории. Звездный боец в раунде перед финалом вспомнил фамилию Виталия Кличко.

В первом раунде опроса участие приняли Деонтей Уайлдер и Даниэль Дюбуа. Здесь Конор поставил неожиданную ставку на "Бронзового бомбардировщика", пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Кто лучший боксер по мнению МакГрегора

Зато уже во втором раунде Валйдер вылетел из дуэли против Фрэнка Бруно. А вот два следующих раунда были за Майком Тайсоном. По мнению МакГрегора, "Железный Майк" победил бы праймовых Бруно и Виталия Кличко.

Однако в финальном раунде Майк Тайсон проиграл Джорджу Фрейзеру.

Напомним, что в середине ноября прошлого года "Железный Майк" вернулся в ринг. Тайсон проиграл блогеру-боксеру Джейку Полу. Теперь болельщики смогут увидеть Майка в пределах ринга только в рамках выставочных шоу.

К слову. Конор МакГрегор является самым богатым бойцом по смешанным единоборствам в истории UFC.

Если вернуться к Конору, то МакГрегор получил уже два вызова. Сначала подобный вызов сделал американский блогер Олайдже Уильям Олатунджи. А потом еще и бросил вызов брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри.