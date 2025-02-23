Бывший чемпион мира прокомментировал победу Паркера над жалким Баколе

Джозеф Паркер встретился с Мартином Баколе в мегафайте в ночь с 22 на 23 февраля в аравийском Эр-Рияде. Победа новозеландца вызвала бурную реакцию среди боксерского сообщества.

Мартин Баколе вынужденно заменил Даниэля Дюбуа, который заболел перед боем, но конголезец оказался совсем не готов к бою. Паркер с легкостью нокаутировал соперника во втором раунде поединка.

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Джошуа о бое Паркер – Баколе

Энтони Джошуа был одним из гостей грандиозного вечера бокса в аравийском Эр-Рияде Бывший чемпион мира собственными глазами видел, как Джозеф Паркер завалил на канвас Мартина Баколе.

ЭйДжей прокомментировал победу новозеландца над конголезским оппонентом. Британец заявил, что Джозеф Паркер прошел тернистый путь через неудачи к вершине в боксе, поэтому за ним стоит следить.

Он оказался на высоте. Спасибо ему и его команде, потому что он сделал замечательную работу сегодня,

– сказал Джошуа.

Отметим, что Джозеф Паркер защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Новозеландский боксер стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком.

Напомним, что ранее Энтони Джошуа претендовал на бой с победителем пары Дюбуа – Паркер. Теперь из-за болезни "Динамита" неизвестно, будет ли драться британец с Джозефом за титул временного чемпиона.