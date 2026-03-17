"Месяц, а может два, гуляли за ручку": Усик вспомнил первый поцелуй с женой
- Александр Усик рассказал о первом поцелуе с женой Екатериной, который произошел перед соревнованиями в 2003 году.
- Супруги Усик воспитывают четверых детей и женаты с 2009 года, хотя познакомились они еще в 15-летнем возрасте.
Украинский чемпион Александр Усик поделился милыми воспоминаниями из своей личной жизни. В частности, он вспомнил свой первый поцелуй с женой.
Об этом он рассказал в интервью для издания Vogue UA. В частности, он поделился тем, когда именно произошел его первый поцелуй с женой Екатериной.
Как произошел первый поцелуй между Александром Усиком и его женой Екатериной?
Александр Усик рассказал, что хорошо помнит свой первый поцелуй с женой. По его словам, это произошло перед соревнованиями в 2003 году. Спортсмен как раз собирался ехать на турнир Андреева в Харькове. Александр как раз гулял с будущей женой возле Савгеля.
И это уже где-то месяц, наверное, гуляли, а может, два, вместе за ручку. И такое слово было... Говорю, что я не умею целоваться,
– отметил Усик.
Он продолжил, что Екатерина в тот момент не растерялась, не смутилась. Она твердо ответила, что научит Александра целоваться.
Что известно о супругах Усиков?
Александр и Екатерина Усики поженились в сентябре 2009 года. Впрочем познакомились они еще в 15-летнем возрасте. Супруги воспитывают четырех детей – Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. В одном из интервью на ютуб-канале Андрея Беднякова спортсмен поделился самой забавной историей супружеской жизни.
Как-то, когда Александр и Екатерина, которая была беременной, гостили у родителей в Крыму, то жена забыла своего мужа на трассе. Она села в авто, и не заметив, что мужа еще рядом нет, поехала. Усику пришлось бежать за авто по трассе и махать руками, чтобы жена остановилась и вернулась.
