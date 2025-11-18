"Его последний день на Земле": обидчик Кличко заявил, что Джошуа может "убить" Пола

Джейк Пол 17 ноября официально узнал своего следующего соперника. Боксер-блогер встретится в ринге с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.

Противостояние Джейк Пол – Энтони Джошуа запланировано на 19 декабря 2025 года. Бывший чемпион мира Дэвид Хэй прокомментировал назначение такого боя, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Sky News.

К теме Судный день: Пол дерзко заговорил о победе нокаутом над Джошуа

Что Хэй сказал о бое Пол – Джошуа?

По словам Хэя, Пол не сравнивается с Джошуа ни по одному боксерскому показателю. Экс-соперник Владимира Кличко сравнил обоих боксеров. Дэвид заверил, что Энтони не бодибилдер, а является первоклассным спортсменом, который посвятил свою жизнь боксу.

Хэй считает, что Полу не будет чего ловить в бою против Эй Джея.

Он этим живет. Он не пьет, не курит. Он настоящий чистый спортсмен, который нанесет ужасный вред Джейку Полу. И я надеюсь, что у вас будет сочувствующий рефери. Потому что если Джейка Пола зажмет у канатов Энтони Джошуа, это может быть концом для него. Буквально, это может быть его последний день на Земле,

– сказал Хэй.

Интересно, что президент UFC и Zuffa Boxing Дэйна Уайт во время пресс-конференции на ютуб-канале UFC раскритиковал идею такого поединка.

"О, Господи... Это, б**ть, плохая идея. Но позволь мне сказать тебе вот что: многие люди посмотрят этот бой", – заявил Уайт.

Что известно о бое Пол – Джошуа?