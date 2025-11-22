Эдди Хирн признался, почему Эй Джей согласился на бой против американского блогера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Почему Джошуа будет драться с Полом?

Промоутер британского боксера признался, что сыграло ключевую роль в переговорах относительно боя с Полом. Хирн заявил, что Джошуа согласился драться с блогером только из-за денег.

Он отметил, что они искали разминочный бой для Эй Джея. А вариант с поединком против блогера появился неожиданно и еще с таким большим гонораром.

Предложение Пола было таким, что мы даже не мечтали о таких суммах. Это такие деньги, что отказаться нельзя,

– сказал Хирн.

По информации Daily Mail, гонорар боя Пол – Джошуа составляет 140 миллионов фунтов стерлингов. Каждый из участников поединка получит по 70 миллионов.

Что известно о бое Пол – Джошуа?