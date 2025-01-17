"Пришло время": известный тренер оценил окончание карьеры Фьюри

Тайсон Фьюри решил попрощаться с боксом после двух болезненных поражений от Александра Усика в 2024-м году. "Цыганский король" решил не ждать своего боя против Энтони Джошуа.

Известный тренер Тедди Атлас отреагировал на такое решение Тайсона Фьюри. По мнению наставника, 36-летний британец провел немало сложных поединков, которые забрали много сил. Американский коуч выделил поединки против Деонтея Уайлдера и Александра Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.

Читайте также "Никто не предложит 500 миллионов": Турки развеял миф о безумном гонораре, который вернет Фьюри

Уважает решение Тайсона

Атлас вспомнил нокдаун для Тайсона в первом бою против Усика. По словам Тедди, Фьюри не только сумел восстановиться, но и забрал последний чемпионский раунд. Наставник уверен, что "Цыганский король" вовремя повесил перчатки на гвоздь.

Я не хочу видеть, как великие бойцы уходят, когда от них остается лишь тень. Если Фьюри действительно принял такое решение, то могу только поздравить его. Спасибо, удачи. Наслаждайся своими достижениями и семьей,

– заявил Тедди Атлас.

Отметим, что Тайсон не впервые прощается с боксом. В 2016-м и 2017-м годах британец дважды объявлял об окончании карьеры после скандала с допингом.

Фьюри уже даже рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры. Тайсон хочет сосредоточиться на семье и изучении психологии. Также стало известно, сколько будет зарабатывать уже экс-боксер после карьеры.

Правда, многие люди уверены, что Тайсон через некоторое время вернется в ринг ради боя с Энтони Джошуа и больших денег.