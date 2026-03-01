"Ему дадут болезненный урок": экс-чемпион мира сделал неожиданный прогноз на бой Усик – Верховен

Лучший боксер и кикбоксер мира Александр Усик и Рико Верховен соответственно 23 мая проведут бой в Египте. Экс-чемпион мира Тонни Белью сделал прогноз на поединок.

У соцсети X Беллью спрогнозировал, что Верховена ждет судьба всех соперников 39-летнего Усика. Британец уверен, что кикбоксер выложится на полную, что сделает бой интересным.

Усик – Верховен: какой прогноз на бой сделал Белью?

Однако, как утверждает Белью, интрига в поединке будет держаться несколько минут, после чего Усик разгромит соперника. Британец назвал отсутствие боксерского IQ главным недостатком Верховена.

Он выйдет и выложится на полную без всяких колебаний и не проявит уважения, что сделает бой интересным примерно на 6 – 7 минут! Когда это пройдет, ему дадут болезненный урок! Он большой, смелый и опасный, но не имеет боксерского IQ на этом уровне! Это не спарринг,

– написал Беллью.

Обратите внимание. По данным BoxRec, Усик и Беллью провели бой в 2018 году. Тогда украинец брутального нокаутировал соперника.

Усик – Верховен: что известно о поединке?