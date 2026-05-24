"Ужасная работа рефери": реакции боксеров и тренеров на бой Усика против Верховена

Александр Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11 раунде. Боксерское сообщество неоднозначно отреагировало на еще одну победу украинца.

Бой выдался тяжелым для Александра Усика, ведь судейские записки показывали победу Рико Верховена. Впрочем за секунду до завершения 11 раунда рефери остановил бой, присудив украинцу победу нокаутом, а еще до того Александр отправил нидерландца в нокдаун.

Как боксеры оценили ход поединка?

Боксер Джейк Пол рассказал, что этот бой – самое сумасшедшее из того, что он когда-либо видел. Верховен выиграл каждый раунд. И хоть боксер назвал себя самым большим фаном Усика, но обратился к украинцу, отметив, что тот проиграл.

Как только рефери решил остановить бой – он его и остановил. Вы серьезно?,

– написал на своей странице в твиттере Пол.

Он продолжил, что выражает свое уважение к Верховену, который разобрал Усика в каждом из раундов. Его фактически "обокрали".

Тренер Девин Хейни Билл Хейни отметил, что в бокс нельзя играть и, комментируя поединок Усика против Верховена, риторически спросил, изучала ли команда украинца вообще стиль нидерландца.

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон заметил, что Усик включился именно тогда, когда было нужно. Рефери ему безусловно помог, но кто может сказать, что и без этого украинец не довел бы дело до завершения.

"Просто неудачный вечер", – отметил Стивенсон.

По его словам, Усик находился не в лучшей форме.

Что говорят о решении рефери остановить бой?

Американский тренер Тедди Атлас раскритиковал решение рефери остановить бой. Он подчеркнул, что это ужасная работа рефери, потому что он остановил бой после гонга.

А еще хуже то, что в трансляции на тот момент уже убрали таймер,

– сказал Атлас.

Он добавил, что несмотря на это все равно есть ощущение, что Усик дожал бы Верховена в 12 раунде.

