Украинский боксер безжалостно уничтожил соперника, завоевав чемпионский титул
- Арсений Резниченко победил немца Али Эль Саида нокаутом в первом раунде, завоевав титул WBF в среднем весе.
- Эта победа стала 13-й в профессиональной карьере Резниченко, который остается непобежденным.
В субботу, 13 декабря, во Львове состоялся большой вечер бокса. В одном из поединков в рамках спортивного шоу сражался Арсений Резниченко.
Соперником украинского боксера стал немец Али Эль Саид. На кону поединка был чемпионский титул WBF в среднем весе (до 72,6 килограмма), сообщает 24 канал.
Как завершился бой Резниченко – Эль Саид?
Талантливый украинский боксер не оставил шансов своему сопернику из Германии. 21-летний Резниченко активно начал поединок, а его оппонент не смог ничего противопоставить.
В итоге украинец отправил 41-летнего Эль Саида в нокаут в первом же раунде поединка. И таким образом Резниченко завоевал титул WBF, а также одержал 13 победу в профи-ринге (0 поражений).
Резниченко нокаутировал Эль Саида: смотрите видео
Как завершились другие бои вечера бокса во Львове?
Марат Григорян дрался против Ясира Ахмеда Малика из Пакистана. Украинец во втором раунде нокаутировал соперника и стал чемпионом мира среди молодежи в тяжелом весе.
Также Александр Грыцив дрался против Сергея Радченко, одолев его в первом раунде. Ведь второй получил травму и не смог продолжить поединок.
Более того, это был последний бой Радченко в карьере. После боя он объявил о том, что вешает перчатки на гвоздь.