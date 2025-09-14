Сергей Богачук откровенно рассказал, кого считает лучшим боксером в мире. Украинский боксер остановил свой выбор на титулованном земляке.

По мнению Сергея Богачука, именно Александр Усик является лучшим боксером на планете. Боксер из Винницы отметил получение трех абсолютных чемпионств Усика, передает 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Кто лучший боксер в мире по мнению Богачука?

Также Богачук вспомнил победы Усика над Гассиевым, Джошуа и Фьюри. Сергей заявил, что Александр отомстил Эй Джею за победу Энтони над Владимиром Кличко.

Усик – лучший боксер на планете! Он стал трижды абсолютным чемпионом, он побил всех. Кто может доставить ему проблем? Никто. Он побил очень сильного Гасиева, побил дважды Джошуа и Фьюри. Тайсон – это очень интересный и сильный боксер, который одолел Кличко. Когда я был молодым, Кличко был лучшим боксером в мире. Он был героем для меня, я хотел стать таким же. Джошуа победил Кличко, а Усик – отомстил дважды. Александр действительно лучший,

– сказал Богачук.

Напомним, что Кличко-младший проиграл Джошуа и Фьюри. Эти два поражения стали последними боями в карьере Владимира.

К слову, 14 сентября 2025 года Богачук вернулся в ринг в поединке-реванше против Брэндона Адамса. К сожалению, украинец во второй раз уступил сопернику из США в рамках андеркарда боя Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.

