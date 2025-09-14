"Помстився двічі за Кличка": зірка українського боксу назвав найкращого боксера у світі
- Сергій Богачук вважає Олександра Усика найкращим боксером у світі, зазначаючи його перемоги над Гассієвим, Джошуа та Ф'юрі.
- Усик попросив WBO відтермінувати перемовини щодо бою з Джозефом Паркером через травму спини, але залишається абсолютним чемпіоном у хевівейті до кінця 2025 року.
Сергій Богачук відверто розповів, кого вважає найкращим боксером у світі. Український боксер зупинився свій вибір на титулованому земляку.
На думку Сергія Богачука, саме Олександр Усик є найкращим боксером на планеті. Боксер із Вінниці наголосив на здобутті трьох абсолютних чемпіонств Усика, передає 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.
Хто найкращий боксер у світі на думку Богачука?
Також Богачук пригадав перемоги Усика над Гассієвим, Джошуа та Ф'юрі. Сергій заявив, що Олександр помстився Ей Джею за перемогу Ентоні над Володимиром Кличком.
Усик – найкращий боксер на планеті! Він став тричі абсолютним чемпіоном, він побив усіх. Хто може завдати йому проблем? Ніхто. Він побив дуже сильного Гасієва, побив двічі Джошуа та Ф'юрі. Тайсон – це дуже цікавий та сильний боксер, який здолав Кличка. Коли я був молодим, Кличко був найкращим боксером у світі. Він був героєм для мене, я хотів стати таким самим. Джошуа переміг Кличка, а Усик – помстився двічі. Олександр справді найкращий,
– сказав Богачук.
Нагадаємо, що Кличко-молодший програв Джошуа та Ф'юрі. Ці дві поразки стали останніми боями у кар'єрі Володимира.
До слова, 14 вересня 2025 року Богачук повернувся у ринг у поєдинку-реванші проти Брендона Адамса. На жаль, українець вдруге поступився супернику із США у рамках андеркарду бою Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.
Як останні новини про Олександра Усика?
WBO пішла на зустріч Усику, який попросив відтермінувати перемовини щодо бою проти Джозефа Паркера. Усе через давню травму спини.
До кінця поточного 2025 року Олександр гарантовано володітиме статусом абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Водночас Паркер звинуватив Усика, що той уникає зустрічі з ним.
Натомість у команді українського боксера заговорили про суперника для Усика на 2026 рік.