Сергій Богачук відверто розповів, кого вважає найкращим боксером у світі. Український боксер зупинився свій вибір на титулованому земляку.

На думку Сергія Богачука, саме Олександр Усик є найкращим боксером на планеті. Боксер із Вінниці наголосив на здобутті трьох абсолютних чемпіонств Усика, передає 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

Хто найкращий боксер у світі на думку Богачука?

Також Богачук пригадав перемоги Усика над Гассієвим, Джошуа та Ф'юрі. Сергій заявив, що Олександр помстився Ей Джею за перемогу Ентоні над Володимиром Кличком.

Усик – найкращий боксер на планеті! Він став тричі абсолютним чемпіоном, він побив усіх. Хто може завдати йому проблем? Ніхто. Він побив дуже сильного Гасієва, побив двічі Джошуа та Ф'юрі. Тайсон – це дуже цікавий та сильний боксер, який здолав Кличка. Коли я був молодим, Кличко був найкращим боксером у світі. Він був героєм для мене, я хотів стати таким самим. Джошуа переміг Кличка, а Усик – помстився двічі. Олександр справді найкращий,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що Кличко-молодший програв Джошуа та Ф'юрі. Ці дві поразки стали останніми боями у кар'єрі Володимира.

До слова, 14 вересня 2025 року Богачук повернувся у ринг у поєдинку-реванші проти Брендона Адамса. На жаль, українець вдруге поступився супернику із США у рамках андеркарду бою Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.

