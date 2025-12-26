В команде Усика раскрыли сенсационного боксера, который есть в списке потенциальных соперников
- Сергей Лапин назвал немца Агита Кабаэла как одного из потенциальных соперников для Александра Усика.
- Бывший чемпион мира Дюк Маккензи выразил желание увидеть третий бой Усика против Энтони Джошуа.
В команде украинского чемпиона мира Александра Усика заговорили о его потенциальных соперниках для следующего боя. Директор команды Сергей Лапин позвал одного боксера, который есть в списке вероятных оппонентов.
Представитель команды Александра Усика заверил, что на выбор украинского чемпиона никто не влияет. Усик выйдет в ринг против того соперника, которого сам выберет, передает 24 Канал со ссылкой на WBN.
Кто может стать соперником Усика?
Однако Сергей Лапин назвал одного потенциального соперника для Усика. Речь идет о немце Агита Кабаела, который владеет титулом временного чемпиона мира по версии WBC.
Усик будет драться с тем, с кем захочет, и тогда, когда захочет – он это заслужил. Конечно, в рамках правил санкционирующих организаций. Бой с Агитом Кабаелем – один из возможных вариантов, но окончательное решение остается за нами,
– сказал Лапин.
К слову. У Кабаела запланирована защита своего титула на 10 января 2026 года. Его соперником станет непобедимый поляк Дамиан Кныба.
Ранее сообщалось, что WBC хочет санкционировать бой между победителем Усик – Уайлдер и триумфатором противостояния Кабаел – Кныба.
Какого соперника нашли Усику?
В комментарии Pro Boxing Fans бывший чемпион мира Дюк Маккензи назвал боксера, с которым стоит подраться Усику. Британский боксер хочет увидеть трилогию Александра против Энтони Джошуа.
"Если посмотреть на картину в целом, то в дивизионе есть только одно-два действительно выдающихся имени. По моему мнению, это Александр Усик и Агит Кабаел. Все остальные борются за позиции. Когда Усик отдаст титулы, я даже не представляю, что произойдет с дивизионом", – сказал Маккензи.
Какие последние новости об Усике?
Есть информация, что команда Усика уже ведет переговоры о потенциальном бою против Деонтея Уайлдера. Александр пригласил на этот поединок добровольную защиту пояса WBC.
Зато Тайсон Фьюри призвал Усика избавиться от этого чемпионского титула.
Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring. Усик поднялся со второго и первое место после ухода Теренса Кроуфорда на пенсию.