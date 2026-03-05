Хижняк дебютирует в профессиональном боксе: какие ожидания у команды Усика
- Александр Хижняк дебютирует в профессиональном боксе 21 марта в Киеве на турнире от Usyk-17 Promotions.
- Директор команды Усика Сергей Лапин ожидает уверенный дебют Хижняка, имеющий высокую перспективу благодаря его физической мощи, темпу и психологической устойчивости.
Дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка в профессиональном боксе состоится 21 марта в Киеве на турнире, организованном компанией Usyk-17 Promotions.
Сергей Лапин, директор команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился своими ожиданиями от дебютного поединка украинского боксера. Он рассказал о подготовке и перспективах Хижняка в профессиональном ринге, пишет Tanksport.
Смотрите также Хижняк дебютирует на профессиональном ринге: появились важные детали
Что сказал Лапин о Хижняке?
Лапин отметил, что команда ожидает уверенный и яркий дебют Хижняка с правильной дисциплиной в ринге, олимпийский чемпион имеет мощную базу, опыт больших поединков и характер, который позволяет ему быстро адаптироваться в профессиональном боксе.
Потенциал Хижняка очень высок даже на старте профессиональной карьеры.
Физическая мощь, темп и психологическая устойчивость создают серьезную базу для прогресса. При правильной адаптации и системной работе он может выйти на уровень титульных боев и стать угрозой для любого соперника в своей весовой категории,
– добавил директор команды Усика.
Что касается стиля бокса, Лапин отдал предпочтение техническому и тактическому подходу, похожему на стиль Усика, с контролем дистанции и боксерским мышлением.
Однако, жесткий и прямолинейный стиль Хижняка также может быть эффективным, если он грамотно контролируется.
Кто станет соперником Хижняка?
Колумбийский боксер Вилмер Барон станет оппонентом украинского боксера в дебютном поединке на профессиональном ринге, сообщает Usyk 17 Promotions.
Поединок примет Equides Club в селе Лесники.
Прямую трансляцию боя обеспечат Суспільне Спорт и DAZN.
В последнем поединке, состоявшемся в октябре прошлого года, Барон одолел Карлоса Альберто Ламела, прервав неудачную серию из шести боев без побед.
Что известно об Александре Хижняке?
- На Олимпиаде-2024 в Париже Хижняк завоевал золотую медаль в среднем весе (до 80 килограммов), победив в финале казахстанского соперника Нурбека Оралбая по решению судей, пишут открытые источники.
- Это была первая золотая медаль Александра на Олимпийских играх и третья золотая для сборной Украины на тех Играх.
- На Олимпиаде-2020 в Токио получал серебряную медаль в весе до 75 килограммов.