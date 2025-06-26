Украинский боксер признался, согласился ли бы провести бой по правилам ММА

В андеркарде реванша Усик – Дюбуа поклонники бокса увидят украинскую дуэль Владислава Сиренко против Андрея Новицкого. Между двумя боксерами из Украины вспыхнули эмоции накануне лобовой битвы.

Владислав Сиренко рассказал, согласился бы на бой против Андрея Новицкого по правилам смешанных единоборств. 30-летний украинский боксер заверил, что никогда бы не согласился на такое предложение, информирует 24 Канал со ссылкой на vRINGe.

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Готов ли Сиренко подраться по правилам ММА

Сиренко заявил, что не готов к такому возможному поединку против любого соперника. Во время своего комментария Владислав вспомнил слова Новицкого. Недавно Андрей заявлял, что ломал людей на улицах, когда он боксировал в ринге.

Новицкого я очень боюсь в этом плане, потому что он ломает людей на улицах,

– ответил Сиренко.

Отметим, что Владислав Сиренко в последний раз выходил в ринг в октябре 2024-го, когда оформил досрочную победу над американцем Брэндоном Кармаком. Для Сиренко эта победа стала 22-й на профи-ринге (19 – нокаутом). В начале июня текущего года украинец мог вернуться в ринг, но Диллиан Уайт отказался от боя ради битвы против Мозеса Итаумы.

Зато Андрей Новицкий в конце мая 2025-го победил в стартовом раунде Дэвида Зегарру. В декабре прошлого года Новицкий боксировал в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри.