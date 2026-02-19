Укр Рус
Самый страшный нокаутер США приблизился к Усику: появились новые детали поединка
19 февраля, 16:27
Самый страшный нокаутер США приблизился к Усику: появились новые детали поединка

Михаил Гема
Основные тезисы
  • Фрэнк Санчес и Ричард Торрес определят обязательного претендента на пояс Александра Усика в бою 28 марта в Лас-Вегасе.
  • Победитель противостояния станет официальным претендентом на титул, которым владеет Усик, а Торрес является одним из самых перспективных боксеров США.

Международная боксерская федерация (IBF) объявила так называемый элиминатор в супертяжелом весе. Это напрямую влияет на планы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Фрэнк Санчес и Ричард Торрес определит обязательного претендента на пояс украинца. Об этом сообщает журнал The Ring.

Кто может стать соперником Усика?

Поединок состоится 28 марта в Лас-Вегасе в андеркарде боя Себастьян Фундора – Кит Турман. Победитель этого противостояния станет официальным претендентом на титул, которым владеет Усик.

Ранее издание talkSPORT писало, что Усику, вероятно, придется разделить ринг с Торресом-младшим, который является один из самых перспективных боксеров США.

Он быстро поднялся на вершину рейтинга в своей весовой категории. Например, в рейтинге IBF 26-летний американец занимает четвертую позицию.

Что известно о Торресе?

Торрес, как и Усик – левша, который выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх 2020 года в тяжелом весе за команду США.

Через два года он перешел в профессионалы и, победил целый ряд соперников. В течение четырех лет он проводил три поединка в год, что позволили ему войти в десятку лучших в рейтинге.

Как свидетельствуют данные BoxRec, на его счету уже 14 побед, из которых сразу 12 нокаутом. Процент досрочных побед американца составляет более 85%.

Что ждет Усика?

  • В июле 2025 года 39-летний Усик победил Даниэля Дюбуа и снова объединил все четыре титула в супертяжелом весе. После этого боксер потерял пояс WBO, ведь отказался от обязательной защиты.

  • Украинец получил разрешение от WBC провести добровольную защиту пояса, после чего его ждет также обязательный бой. Соперником спортсмена должен стать немец Агит Кабаел.

  • Кроме того, потенциальными соперниками Усика являются два британца – Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри. Оба боксера желают поквитаться с украинцем за поражения в прошлом.

  • В то же время чемпион мира до сих пор не объявил планы на 2026 год после того, как его бой с Деонтеем Уайлдером сорвался. По данным СМИ, Усик близок к подписанию контракта на поединок против Рихо Верховена.