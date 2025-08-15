Александр Гвоздик высказался относительно следующего боя. Украинский боксер поделился мыслями об американце, который не захотел драться с ним, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

Читайте также Известный тренер рассказал, почему Усик может потерпеть первое поражение в карьере

С кем должен был драться Гвоздик?

Александр Гвоздик назвал имя соперника, с которым должен был встретиться в очном противостоянии. Украинский боксер рассказал, что узнал о поединке на прошлой неделе после разговора со своим менджером.

"Гвоздик" согласился провести поединок с Халилом Коэмом, но американский боксер в итоге отказался. Теперь Гвоздик будет боксировать с Хартом.

По моему мнению, это серьезный тест для Халила и не факт, что он его сможет сдать. Так или иначе – это очень хороший бой,

– сказал Гвоздик.

Напомним, что в своем последнем поединке Александр Гвоздик дрался против Энтони Голлавея. Украинский боксер досрочно одолел американца в третьем раунде поединка.

Ранее сообщали, что Андре Вард готов драться с бывшим соперником Усика, если будет возможность. Американец заявил, что для этого боя вернется на ринг.