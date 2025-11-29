Украинский боксер уничтожил соперника во втором раунде: он завоевал чемпионский титул
- Богдан Соболь победил Оскара Ахлина во втором раунде, завоевав титул WBC Baltic во втором среднем весе.
- Бой завершился досрочной победой украинского боксера после капитуляции соперника.
В пятницу, 28 ноября, состоялся большой вечер бокса в испанском Сан-Себастьяне. В главном событии спортивного шоу сражался Богдан Соболь.
Соперником украинского боксера стал представитель Швеции – Оскар Ахлин. На кону поединка был титул WBC Baltic во втором среднем весе, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Соболь – Ахлин?
Шведский боксер пытался навязать свой бой украинскому бойцу. Однако Соболь удачно перехватил инициативу и заставил капитулировать Ахлина.
Бой завершился досрочной победой украинского боксера. Представитель Швеции не смог продолжить поединок уже во втором раунде.
Ранее другой украинский боксер Арнольд Хегай дрался за титул WBO против Рафаэля Эспинозы. В 11 раунде его команда решила не продолжать поединок, чтобы не рисковать здоровьем бойца.
Что известно о Соболе?
Соболь в первых 18 поединках в профессиональном ринге не потерпел ни одного поражения. Однако в октябре прошлого года неожиданно уступил в бою с Лукасом Бастидой.
Отметим, что после поражения аргентинцу Соболь потерял титул чемпиона мира IBA International/
В октябре этого года украинский боксер провел 20-й юбилейный поединок в карьере против Нико Бигвавы. Судьи зафиксировали ничью в противостоянии.