"Немного скучает": менеджер Фьюри рассказал о жизни "Цыганского короля" на пенсии
- Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры в начале 2025 года, но ему немного скучно на пенсии.
- Фьюри продолжает тренироваться, поддерживает физическую форму и придерживается диеты, несмотря на завершение карьеры.
- В последних боях Фьюри дважды проиграл Александру Усику, но обсуждается возможное возвращение для боя с Энтони Джошуа.
В начале 2025 года Тайсон Фьюри неожиданно для всех в очередной раз объявил об окончании боксерской карьеры. Менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун рассказал, что недавно разговаривал с Фьюри.
Спенсер Браун вспомнил разговор с бывшим чемпионом мира. Менеджер рассказал о жизни Тайсона Фьюри вне профессионального ринга, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL TV.
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Жизнь Фьюри на пенсии
Фьюри признался Брауну, что немного скучает на пенсии и недавно прервал свой месячный челлендж без алкоголя. По словам менеджера, даже на пенсии Тайсон не забывает о тренировках и поддерживает физическую форму, занимается бегом.
Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал? Он очень счастлив, но немного скучает. На выходных он выпил пару бутылок пива на дне рождении. Тайсон наслаждается жизнью, держит себя в форме, бегает. Он имеет хороший вид, придерживается диеты. Будет ли он снова драться? Он на пенсии, да, Тайсону немного скучно, но он привыкнет,
– сказал Браун.
Недавно сам экс-боксер показал одну из таких тренировок, где он занимается с боксерской грушей. Тайсон находится в настоящее время в лучшей форме, чем раньше у него была перед некоторыми поединками.
К слову. 26-летний Тайсон Фьюри в очередной раз закончил карьеру на статистике в 37 проведенных боев на профи-ринге – 34 побед (24 – нокаутом) и 2 поражения. Также первая битва в трилогии против Деонтея Уайлдера закончилась ничьей.
Напомним, что в последних поединках в своей карьере Фьюри дважды проиграл Александру Усику по решениям судей. После чего Тайсон попрощался с боксом. Хотя в СМИ активно обсуждают возможное возвращение Фьюри в ринг ради британской битвы против Энтони Джошуа.