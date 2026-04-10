"Это из-за Джошуа": Фьюри назвал причину возвращения в бокс
- Тайсон Фьюри решил вернуться в бокс после автокатастрофы, в которой погибли наставники Энтони Джошуа.
- Фьюри планирует бой с Арсланбеком Махмудовым 11 апреля 2026 года, за который получит 25 миллионов долларов.
Во время пресс-конференции накануне боя с Арсланбеком Махмудовым Тайсон Фьюри откровенно рассказал о том, что мотивировало его снова, уже в пятый раз, объявить о возобновлении карьеры. Оказалось, что причиной стали печальные события в жизни другого британца, Энтони Джошуа.
В конце декабря 2025 года двое наставников и друзей "Эй-Джея" погибли в автокатастрофе, которая едва не стоила жизни и ему самому. Эта трагедия дала Фьюри понять кое-что важное, пишет Netflix Sports.
Как Джошуа связан с возвращением Фьюри?
Тайсон признался, что новость об автокатастрофе, которая произошла в Нигерии накануне нового года, заставила его осознать, что "завтра не гарантировано никому". Под впечатлением от этой мысли Фьюри решил, что должен бороться дальше.
Что касается вероятного боя с Энтони Джошуа, то "Цыганский король" проявил несвойственную ему сдержанность: мол, не стоит заглядывать за спину его ближайшему сопернику. Тайсон вспомнил, как Джошуа все пророчили победу над Даниэлем Дюбуа, но Энтони был нокаутирован.
Интересно, что ранее Фьюри даже не скрывал, что поединок с Джошуа является для него главным приоритетом. Он говорил, что организует встречу с соотечественником до конца года, как только пройдет испытание Махмудовым.
Что известно о бое Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова?
- По данным BoxRec, это будет первый бой Тайсона с 2024 года, когда он дважды проигрывал Александру Усику – его единственные поражения на профи-ринге.
- Махмудов проживает в Канаде, но является россиянином, рожденным в Моздоке. Ему 36 лет, он имеет 21 победу и 2 поражения в профи.
- За бой Тайсон Фьюри гарантированно получит 25 миллионов долларов, гонорар россиянина составит от 1,5 до 3 миллионов.
- Бой начнется около 23:45 по киевскому времени в субботу, 11 апреля, на арене "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Лондоне.