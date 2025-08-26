Все больше Тайсон Фьюри подогревает интерес к своему вероятному возвращению в ринг. "Цыганский король" всеми своими действиями заставляет говорить о том, что готов возобновить карьеру профессионального боксера.

Авторитетный журнал The Ring опубликовал видео одной из тренировок Тайсона Фьюри. На видео "Цыганский король" боксирует без соперника или тренера, пишет 24 Канал.

Фьюри возвращается в ринг?

В этой тренировке нет ничего необычного, если бы не подпись к ролику. The Ring намекнул на возвращение Тайсона в ринг в следующем 2026-м году.

Тайсон Фьюри демонстрирует свои навыки бокса с тенью, готовясь к возвращению в 2026 году,

– подписали видео.

Видео тренировки Фьюри