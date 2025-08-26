Все більше Тайсон Ф'юрі підігріває інтерес до свого ймовірного повернення у ринг. "Циганський король" усіма своїми діями змушує говорити про те, що готовий відновити кар'єру професійного боксера.

Авторитетний журнал The Ring опублікував відео одного із тренувань Тайсона Ф'юрі. На відео "Циганський король" боксує без суперника чи тренера, пише 24 Канал.

До теми Промоутер заінтригував поверненням Ф'юрі, назвавши потенційного суперника

Ф'юрі повертається у ринг?

У цьому тренуванні немає нічого надзвичайного, якби не підпис до ролика. The Ring натякнув на повернення Тайсона у ринг у наступному 2026-му році.

Тайсон Ф’юрі демонструє свої навички боксу з тінню, готуючись до повернення у 2026 році,

– підписали відео.

Відео тренування Ф'юрі