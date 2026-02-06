Тони назвал Усика хорошим, но посредственным боксером. Почему он не считает украинца великим спортсменом американец объяснил в интервью для Fight Hub TV.

Что сказал Тони об Усике?

Тони отметил, что не считает Усика великим боксером. Собственно, он не считает великим ни одного из боксеров современности. Более того, Тони отмечает, что никто из действующих боксеров никогда не станет великим. Вот какую причину такого своего странного заявления назвал 57-летний американец.

Единственный способ стать великим - это драться с большими соперниками. Извините, это не моя эпоха. Они ни с кем не дерутся. Они не хотят драться,

– подчеркнул Тони.

Стоит отметить, что Джеймс Тони является одиозной личностью. Собственно после завершения спортивной карьеры он и прославился своим умением в критической форме характеризовать других боксеров и не только. Интересно, что часто Тони начинает высказывать свою точку зрения на тот или иной факт даже тогда, когда его никто об этом не спрашивал.

Каково место Усика в рейтинге боксеров?

В конце декабря 2025 года издание The Ring обновило рейтинг топ-10 боксеров, которые выходили на ринг, независимо от весовой категории. В обновленной версии украинец поднялся на первую строчку рейтинга после того, как американец Теренс Кроуфорд завершил карьеру.

Последний бой Усик провел еще в июле 2025 года, когда нокаутировал на "Уэмбли" Даниэля Дюбуа. Тогда он во второй раз получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Впрочем пока украинец потерял пояс WBO, поскольку отказался от его защиты.

Следующий бой Усика: что известно