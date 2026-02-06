Тоні назвав Усика хорошим, але посереднім боксером. Чому він не вважає українця великим спортсменом американець пояснив в інтерв'ю для Fight Hub TV.

Що сказав Тоні про Усика?

Тоні зазначив, що не вважає Усика великим боксером. Власне, він не вважає великим жодного з боксерів сучасності. Ба більше Тоні наголошує, що ніхто з чинних боксерів ніколи не стане великим. Ось яку причину такої своєї дивної заяви назвав 57-річний американець.

Єдиний спосіб стати великим — це битися з великими суперниками. Вибачте, це не моя епоха. Вони ні з ким не б’ються. Вони не хочуть битися,

– підкреслив Тоні.

Варто зазначити, що Джеймс Тоні є одіозною особистістю. Власне після завершення спортивної кар'єри він і прославився своїм умінням у критичній формі характеризувати інших боксерів і не лише. Цікаво, що часто Тоні починає висловлювати свою точку зору на той чи інший факт навіть тоді, коли його ніхто про це не запитував.

Яким є місце Усика в рейтингу боксерів?

Наприкінці грудня 2025 року видання The Ring оновило рейтинг топ-10 боксерів, які виходили на ринг, незалежно від вагової категорії. В оновленій версії українець піднявся на першу сходинку рейтингу після того, як американець Теренс Кроуфорд завершив кар'єру.

Останній бій Усик провів ще в липні 2025 року, коли нокаутував на "Вемблі" Даніеля Дюбуа. Тоді він вдруге здобув звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Утім наразі українець втратив пояс WBO, оскільки відмовився від його захисту.

