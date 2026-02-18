"Он меня не побил": Фьюри сделал дерзкое заявление относительно поединков с Усиком

Тайсон Фьюри в 2024 году дважды уступил Александру Усику. Эти поражения до сих пор не отпускают британца, ведь он при каждой возможности пытается их вспомнить.

На этот раз в интервью для DAZN боксер заявил, что не проиграл Усику ни в одном из боев. К слову, такое заявление он делает уже не впервые.

Что думает Фьюри о боях с Усиком?

Фьюри отметил, что в глубине души считает себя победителем обоих противостояний с украинцем. Он знает, что он прав и ничего не может поделать с мыслями других. Британец заметил, что когда бьешься с другим мужчиной и понимаешь, что проиграл, то просто жмешь ему руку.

Он победил решением судей. Он победил, все справедливо. Я поцеловал его в голову, поздравил его. Но он знает, и я знаю, что он меня не побил. В конце концов, что есть, то есть. Он одержал победу решением судей - фантастически,

– отметил Фьюри.

Он добавил, что бесспорно Усик выиграл те бои, и поэтому в рекорде Тайсона Фьюри есть два грязных поражения. Впрочем британец похвастался, что это именно он привел Netflix в бокс, а не Усик. По его словам, Усика игнорируют, потому что он не может драться ни за какие деньги.

Каким будет возвращение Фьюри на ринг?

Фьюри вернется на ринг 11 апреля. В Лондоне он проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова. Для британца это первое противостояние после двух подряд поражений от Александра Усика. Впрочем, похоже, Фьюри грезит совсем другим поединком.

В частности, промоутер Фьюри Уоррен в эфире того же DAZN показал, что больше всего для своего подопечного хотел бы третьего боя против Усика. По его мнению, после поединка с россиянином британец будет готов ко всему, в том числе и к новому противостоянию с украинским чемпионом.

Что известно о возможном третьем бое Усика и Фьюри: коротко