Мировая боксерская организация (WBO) обновила свой рейтинг боксеров, сообщает 24 Канал. Это касается полусреднего, среднего и тяжелого веса.

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Почему из топ-15 выбыл Сергей Богачук?

Украинский боксер Сергей Богачук ранее был на пятой позиции в рейтинге. Впрочем, в мае он проиграл американцу Шейну Мозли-младшему техническим нокаутом. Поэтому, теперь опустился вниз рейтинга и выбыл из топ-15 боксеров.

Рекорд Богачука теперь выглядит так – 27 побед, из которых 24 нокаутом, и 4 поражения. Лидером дивизиона, где выступает Богачук, является кубинец Йоэнли Эрнандес, который провел всего 10 поединков, правда все выиграл, 9 из которых нокаутом.

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На каком месте был Карен Чухаджян?

В предыдущей версии рейтинга WBC Карен Чухаджян также был на 5 позиции в полусреднем весе. Однако поражение ирландцу Пэдди Доновану в мае в элиминаторе IBF опустило украинца на позицию ниже первых пятнадцати.

Поэтому, теперь рекорд Чухаджяна это 24 победы, 13 из которых нокаутом, и, как и у Богачука, 4 поражения. Лидером рейтинга WBO в полусреднем весе является бывший абсолютный чемпион мира в этом боксерском дивизионе Сауль Альварес.

Как на Даниэля Лапина повлиял бой в Гизе?

А вот украинец Даниэль Лапин выступал в андеркарде боя Александра Усика против Рико Верховена в Гизе и неожиданно уступил французу Бенджамину Мендесу Тане. Для Лапина это было первое поражение в его карьере.

Он также выбыл из топ-15 рейтинга WBO. В общем Лапин провел 14 поединков. Поэтому, как можно понять одержал 13 побед и потерпел 1 поражение. Также из 13 побед 5 одержал нокаутом. Лидером дивизиона, где выступает Лапин является казахстанец Роман Фресс.

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