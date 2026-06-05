Світова боксерська організація (WBO) оновила свій рейтинг боксерів, повідомляє 24 Канал. Це стосується напівсередньої, середньої та важкої ваги.

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Чому з топ-15 вибув Сергій Богачук?

Український боксер Сергій Богачук раніше був на п'ятій позиції в рейтингу. Утім у травні він програв американцю Шейну Мозлі-молодшому технічним нокаутом. Тож, тепер опустився вниз рейтингу та вибув із топ-15 боксерів.

Рекорд Богачука тепер виглядає так – 27 перемог, із яких 24 нокаутом, і 4 поразки. Лідером дивізіону, де виступає Богачук, є кубинець Йоенлі Ернандес, який провів усього 10 поєдинків, щоправда всі виграв, 9 із яких нокаутом.

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На якому місці був Карен Чухаджян?

У попередній версії рейтингу WBC Карен Чухаджян також був на 5 позиції в напівсередній вазі. Однак поразка ірланцю Педді Доновану в травні в елімінаторі IBF опустила українцю на позицію нижче перших п'ятнадцяти.

Тож, тепер рекорд Чухаджяна це 24 перемоги, 13 із яких нокаутом, і, як і в Богачука, 4 поразки. Лідером рейтингу WBO в напівсередній вазі є колишній абсолютний чемпіон світу в цьому боксерському дивізіоні Сауль Альварес.

Як на Даніеля Лапіна вплинув бій у Гізі?

А ось українець Даніель Лапін виступав у андеркарді бою Олександра Усика проти Ріко Верховена в Гізі та несподівано поступився французу Бенджаміну Мендесу Тані. Для Лапіна це була перша поразка в його кар'єрі.

Він також вибув із топ-15 рейтингу WBO. Загалом Лапін провів 14 поєдинків. Тож, як можна зрозуміти здобув 13 перемог і зазнав 1 поразки. Також із 13 перемог 5 здобув нокаутом. Лідером дивізіону, де виступає Лапін є казахстанець Роман Фресс.

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