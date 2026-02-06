Усик анонсировал грандиозное шоу в Киеве: что известно и когда состоится событие

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик анонсировал боксерское шоу. Промоутерская компания спортсмена Usyk-17 Promotions готовится провести большое событие в Киеве.

В своем инстаграме боксер сообщил, что Usyk-17 Promotions хочет провести большой турнир весной. Усик заявил, что на шоу будут молодые и перспективные бойцы из Украины и не только.

Что известно о боксерском шоу Усика?

Спортсмен отметил, что анонс события, в частности точная дата и место, появятся позже. Также позже будет анонсировано, кто выступит в главном поединке, а кто в андеркарде.

Мы будем помогать ребятам достигать своей цели, и все что от нас зависит – мы будем делать для роста новых чемпионов в нашей стране,

– заявил Усик.

Что известно о Usyk-17 Promotions?

Как говорится на сайте компании, Усик основал Usyk-17 Promotions в 2020 году, чтобы помочь молодым спортсменам на боксерском пути.

Основная цель – чтобы Usyk-17 Promotions стала лучшей промоутерской компанией в Украине. Дебютный вечер бокса от компании состоялся в августе 2020 года.

Одним из самых известных боксеров, который имеет контракт с компанией, является непобедимый Даниэль Лапин. На профессиональном ринге он уже выиграл 12 боев подряд.

