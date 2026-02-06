Усик анонсировал грандиозное шоу в Киеве: что известно и когда состоится событие
- Александр Усик анонсировал большое боксерское шоу в Киеве весной, где выступят молодые и перспективные бойцы.
- Usyk-17 Promotions, основана в 2020 году, имеет целью стать лучшей промоутерской компанией в Украине, поддерживая молодых боксеров.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик анонсировал боксерское шоу. Промоутерская компания спортсмена Usyk-17 Promotions готовится провести большое событие в Киеве.
В своем инстаграме боксер сообщил, что Usyk-17 Promotions хочет провести большой турнир весной. Усик заявил, что на шоу будут молодые и перспективные бойцы из Украины и не только.
Что известно о боксерском шоу Усика?
Спортсмен отметил, что анонс события, в частности точная дата и место, появятся позже. Также позже будет анонсировано, кто выступит в главном поединке, а кто в андеркарде.
Мы будем помогать ребятам достигать своей цели, и все что от нас зависит – мы будем делать для роста новых чемпионов в нашей стране,
– заявил Усик.
Что известно о Usyk-17 Promotions?
Как говорится на сайте компании, Усик основал Usyk-17 Promotions в 2020 году, чтобы помочь молодым спортсменам на боксерском пути.
Основная цель – чтобы Usyk-17 Promotions стала лучшей промоутерской компанией в Украине. Дебютный вечер бокса от компании состоялся в августе 2020 года.
Одним из самых известных боксеров, который имеет контракт с компанией, является непобедимый Даниэль Лапин. На профессиональном ринге он уже выиграл 12 боев подряд.
Что известно о следующем бое Усика?
После того, как Усик в июле 2025 года нокаутировал Даниэля Дюбуа, украинец настроен провести бой против Деонтея Уайлдера.
Украинец бросил вызов экс-чемпиону мира по версии WBC и стороны якобы заключили "тайное соглашение", когда Усик находился в Нью-Йорке.
Добавим, что спортсмены встретились в США, где украинец заявил, что хочет провести бой в Америке. Уайлдер же выразил уверенность, что бой с украинцем состоится в 2026 году.