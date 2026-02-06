Укр Рус
6 февраля, 20:50
2

Усик анонсировал грандиозное шоу в Киеве: что известно и когда состоится событие

Михаил Гема
Основные тезисы
  • Александр Усик анонсировал большое боксерское шоу в Киеве весной, где выступят молодые и перспективные бойцы.
  • Usyk-17 Promotions, основана в 2020 году, имеет целью стать лучшей промоутерской компанией в Украине, поддерживая молодых боксеров.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик анонсировал боксерское шоу. Промоутерская компания спортсмена Usyk-17 Promotions готовится провести большое событие в Киеве.

В своем инстаграме боксер сообщил, что Usyk-17 Promotions хочет провести большой турнир весной. Усик заявил, что на шоу будут молодые и перспективные бойцы из Украины и не только.

Что известно о боксерском шоу Усика?

Спортсмен отметил, что анонс события, в частности точная дата и место, появятся позже. Также позже будет анонсировано, кто выступит в главном поединке, а кто в андеркарде.

Мы будем помогать ребятам достигать своей цели, и все что от нас зависит – мы будем делать для роста новых чемпионов в нашей стране,
– заявил Усик.

Что известно о Usyk-17 Promotions?

Как говорится на сайте компании, Усик основал Usyk-17 Promotions в 2020 году, чтобы помочь молодым спортсменам на боксерском пути.

Основная цель – чтобы Usyk-17 Promotions стала лучшей промоутерской компанией в Украине. Дебютный вечер бокса от компании состоялся в августе 2020 года.

Одним из самых известных боксеров, который имеет контракт с компанией, является непобедимый Даниэль Лапин. На профессиональном ринге он уже выиграл 12 боев подряд.

Что известно о следующем бое Усика?

  • После того, как Усик в июле 2025 года нокаутировал Даниэля Дюбуа, украинец настроен провести бой против Деонтея Уайлдера.

  • Украинец бросил вызов экс-чемпиону мира по версии WBC и стороны якобы заключили "тайное соглашение", когда Усик находился в Нью-Йорке.

  • Добавим, что спортсмены встретились в США, где украинец заявил, что хочет провести бой в Америке. Уайлдер же выразил уверенность, что бой с украинцем состоится в 2026 году.