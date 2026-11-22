Adv

Он заявил, что в этом противостоянии отдал бы предпочтение американскому боксеру. Об этом эксперт рассказал в интервью ютуб-каналу Fight Hub TV.

Де Ла Хойя назвал фаворита потенциального боя Усик – Бенавидес

По его мнению, одним из ключевых факторов может стать физическая форма Усика после перехода из супертяжелого веса в крузервейт.

"Есть одна вещь, которую я люблю в Бенавидесе: он стремится быть большим. Это великолепный поединок, и я должен отдать предпочтение Бенавидесу. Причина в том, что Усик доминировал в супертяжелом весе столько лет, но переход в более низкую весовую категорию в таком возрасте сказывается на организме. И я – идеальный пример этого, когда дрался с Пакьяо. Когда ты сбрасываешь вес, то изнуряешь себя, не чувствуешь достаточной силы и уверенности. Особенно в поединке против такого соперника, как Бенавидес. Это будет потрясающий бой, но я бы отдал предпочтение Бенавидесу", – сказал Де Ла Хойя.

Напомним, Усик объявил о намерении вернуться в первый тяжелый вес, где ранее уже становился абсолютным чемпионом мира. Украинец рассматривает возможность в поединке с Бенавидесом в 2027 году, который может позволить ему вновь объединить все главные чемпионские титулы дивизиона.

Ранее команда Усика также вела переговоры о бое с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, однако стороны не смогли договориться из-за финансовых разногласий.

Еще одним возможным вариантом остается третий бой с Тайсоном Фьюри. Его проведение может зависеть от результата боя британца с Энтони Джошуа, запланированного на 11 декабря.

Окончательный выбор следующего соперника Усика пока не объявлен.