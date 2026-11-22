Adv

Він заявив, що в цьому протистоянні віддав би перевагу американському боксеру. Про це експерт розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Fight Hub TV.

Де Ла Хойя назвав фаворита потенційного бою Усик – Бенавідес

На його думку, одним із ключових факторів може стати фізичний стан Усика після переходу з надважкої ваги до крузервейту.

"Є одна річ, яку я люблю в Бенавідесі: він прагне бути великим. Це чудовий поєдинок, і я мушу віддати перевагу Бенавідесу. Причина в тому, що Усик домінував у надважкій вазі стільки років, але перехід у нижчу вагову категорію в такому віці позначається на організмі. І я – ідеальний приклад цього, коли бився з Пак'яо. Коли ти скидаєш вагу, то виснажуєш себе, не відчуваєш достатньо сили та впевненості. Особливо в поєдинку проти такого суперника, як Бенавідес. Це буде приголомшливий бій, але я б віддав перевагу Бенавідесу", – сказав Де Ла Хойя.

Нагадаємо, Усик оголосив про намір повернутися до першої важкої ваги, де раніше вже ставав абсолютним чемпіоном світу. Українець розглядає можливість поєдинку з Бенавідесом у 2027 році, який може дозволити йому знову об'єднати всі головні чемпіонські титули дивізіону.

Раніше команда Усика також вела переговори щодо бою з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером, однак сторони не змогли домовитися через фінансові розбіжності.

Ще одним можливим варіантом залишається третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Його проведення може залежати від результату бою британця з Ентоні Джошуа, запланованого на 11 грудня.

Остаточний вибір наступного суперника Усика поки не оголошено.