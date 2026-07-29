В комментарии All Out Fighting Усик заявил, что не будет драться против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса.

Джонс не станет соперником Усика

По словам украинского боксера, его бой против звездного американца – невозможен.

"Я думаю, что это невозможно. Я не буду говорить об этом. Это другой вид спорта, это другая ситуация", – сказал Усик.

Ранее встречу с непобедимым украинцем возразил и сам Джонс. Спортсмен, недавно ставший послом российской организации IBA Bare Knuckle и имеющий теплые отношения с Россией, подчеркнул, что не будет драться с Усиком по правилам бокса, ведь тот лучший в этом деле.

Однако Джонс дерзко заявил, что легко расправился бы с Усиком, если бы они сражались по правилам MMA.

Что известно о следующем бое Усика

Накануне Сергей Лапин сообщил, что поединок против Деонтея Уайлдера – самый реалистичный вариант для украинского спортсмена.

Команда Усика не прочь, чтобы встреча состоялась под эгидой промоутерской компании Zuffa Boxing, которую возглавляет Дэйна Уайт. Более того, боксеры могут разыграть первый чемпионский титул Zuffa в сверхтяжелом весе.

Однако, по словам Лапина, можно заключить, что в настоящее время стороны не достигли соглашения. Сам Усик сказал, что готов подождать в следующем бою, если команде не удастся организовать поединок в ближайшее время.