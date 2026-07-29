У коментарі All Out Fighting Усик заявив, що не битиметься проти колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса.

Джонс не стане суперником Усика

За словами українського боксера, його бій проти зіркового американця – неможливий.

"Я думаю, що це неможливо. Я не говоритиму про це. Це інший вид спорту, це інша ситуація", – сказав Усик.

Раніше зустріч з непереможним українцем заперечив і сам Джонс. Спортсмен, який нещодавно став амбасадором російської організації IBA Bare Knuckle та має теплі відносини з Росією, наголосив, що не битиметься з Усиком за правилами боксу, адже той найкращий у цій справі.

Проте Джонс зухвало заявив, що легко б розправився з Усиком, якби вони билися за правилами MMA.

Що відомо про наступний бій Усика

Напередодні Сергій Лапін повідомив, що поєдинок проти Деонтея Вайлдера наразі найреалістичніший варіант для українського спортсмена.

Команда Усика не проти, щоб зустріч відбулася під егідою промоутерської компанії Zuffa Boxing, яку очолює Дейна Вайт. Ба більше, боксери можуть розіграти перший чемпіонський титул Zuffa у надважкій вазі.

Однак, зі слів Лапіна, можна зробити висновок, що наразі сторони не досягли угоди. Сам Усик сказав, що готовий зачекати наступного бою, якщо команді не вдасться організувати поєдинок найближчим часом.