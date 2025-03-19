Известный промоутер раскрыл карты, с кем будет драться победитель реванша Усик – Дюбуа

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал возможный реванш между Александром Усиком и его клиентом Даниэлем Дюбуа. Функционер назвал боксера против которого вероятно выйдет в ринг победитель второй битвы.

Была информация, что WBO официально заставила Александра Усика провести обязательную защиту титула против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. На договоренность дали 30 дней. Такое решение срывает реванш украинца с Даниэлем Дюбуа.

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Однако существует вариант, что новозеландцу просто заплатят, чтобы тот не препятствовал второй битве Усика и Дюбуа. А после реванша подрался с триумфатором поединка.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен намекнул, что реваншу между Усиком и Дюбуа быть. Он назвал боксера, с которым может подраться победитель реванша, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Джозеф Паркер является обязательным претендентом от WBO, он в отличной позиции, он сейчас временный чемпион. Сейчас очень вероятно, что он подерется с победителем этого поединка,

– сказал Уоррен.

Напомним, что 22 февраля в Эр-Рияде Джозеф Паркер легко защитил пояс временного чемпиона. Новозеландский боксер во втором раунде нокаутировал Мартина Баколе, который в последний момент заменил заболевшего Даниэля Дюбуа.

После этой победы за спиной Паркера 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения в 39-ти проведенных боях. Джозеф был повержен только Диллианом Уайтом, Энтони Джошуа и Джо Джо Джойсом.