Арсений Резниченко сделал уверенный прогноз на предстоящий реванш. Перспективный украинский боксер верит в победу звездного земляка, информирует 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Стоит узнать Перспективный украинский боксер нашел следующего соперника Усику

Прогноз на реванш Усик – Дюбуа

В то же время Резниченко прогнозирует сложный бой для Усика, ведь Дюбуа после первого поражения провел три победных боя. Арсений не отрицает того факта, что "Динамит" может снова боксировать "грязно".

Я думаю, что Александр Усик выиграет сто процентов, но считаю, что это бой будет тяжелее, потому что британец сейчас на моральном подъеме после побед над Джошуа и Хрговичем. Он в себе уверен, но думаю, что бой будет похожим на первый и возможно Даниэль будет тоже грязно боксировать, бить ниже пояса, вставлять локти и мешать. А так, я считаю, что он ничего не сможет показать Усику,

– сказал Резниченко.

Напомним, что в августе 2023-го Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша). По ходу 5-го раунда британец пробил ниже пояса Александру, после чего украинец оказался на канвасе. Хотя в команде Дюбуа все считают, что Даниэль пробил по всем правилам бокса, а Усик просто симулировал.

Отметим, что после этого поражения Дюбуа провел три поединка, в которых оформлял победы – над Джаррелом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа. Как раз против Эй Джея Даниэль в последний раз выходил в ринг. В сентябре прошлого года "Динамит" в 5-м раунде неожиданно нокаутировал Джошуа. Дюбуа одержал 22-ю победу в 24-х боях в профессионалах (21 – нокаутом) при 2-х поражениях.

Свой прогноз на предстоящий реванш сделал Джозеф Паркер, который должен стать следующим соперником победителя июльского боя Усик – Дюбуа.