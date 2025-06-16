Арсеній Резніченко зробив впевнений прогноз на майбутній реванш. Перспективний український боксер вірить у перемогу зіркового земляка, інформує 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Варто дізнатись Перспективний український боксер знайшов наступного суперника Усику

Прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Водночас Резніченко прогнозує складний бій для Усика, адже Дюбуа після першої поразки провів три переможні бої. Арсеній не заперечує того факту, що "Динаміт" може знову боксувати "брудно".

Я думаю, що Олександр Усик виграє сто відсотків, але вважаю, що це бій буде важчий, бо британець зараз на моральному піднесенні після перемог над Джошуа та Хрговичем. Він у собі впевнений, але думаю, що бій буде схожим на перший і можливо Даніель буде теж брудно боксувати, бити нижче пояса, вставляти лікті і заважати. А так, я вважаю, що він нічого не зможе показати Усику,

– сказав Резніченко.

Нагадаємо, що у серпні 2023-го Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща). По ходу 5-го раунду британець пробив нижче пояса Олександру, після чого українець опинився на канвасі. Хоча у команді Дюбуа усі вважають, що Даніель пробив за усіма правилами боксу, а Усик просто симулював.

Відзначимо, що після цієї поразки Дюбуа провів три поєдинки, у яких оформлював перемоги – над Джаррелом Міллером, Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа. Якраз проти Ей Джея Даніель востаннє виходив у ринг. У вересні минулого року "Динаміт" у 5-му раунді несподівано нокаутував Джошуа. Дюбуа здобув 22-гу перемогу у 24-х боях у професіоналах (21 – нокаутом) при 2-х поразках.

Свій прогноз на майбутній реванш зробив Джозеф Паркер, який повинен стати наступним суперником переможця липневого бою Усик – Дюбуа.