"Это бред": отец Фьюри разнес сына за третий бой с Усиком
- Джон Фьюри раскритиковал возможный третий бой Тайсона с Усиком, считая его бесперспективным после двух поражений.
- Отец Фьюри отметил, что имеет плохие отношения с сыном из-за его решения вернуться в бокс, что вызвало также возмущение у жены Тайсона.
Александр Усик недавно сообщил, что его последним соперником в карьере должен стать Тайсон Фьюри. Боксеры могут провести третий бой после того, как украинец выиграл два предыдущих.
Джон Фьюри, отец Тайсона, критикует вероятный бой против Усика, сообщает Boxingnews 24. Он не верит, что его сын после двух поражений от украинца способен одержать победу в вероятном третьем поединке.
Что отец Фьюри сказал о реванше с Усиком?
Джон Фьюри напомнил, что его сын уже полтора года вне ринга после того, как объявил о решении уйти из бокса, потерпев два поражения от Усика. Однако 11 апреля британец вернется на ринг, чтобы встретиться с Арсланбеком Махмудовым.
Отец спортсмена пожаловался, что некоторые люди вкладывают в голову его сына "всякий бред".
Усик становится сильнее, а Тайсон – слабее. Он никогда не сможет его победить,
– заявил Джон.
Фьюри-старший добавил, что у Тайсона большое эго, поэтому он не остановится, а люди, которые окружают боксера, готовы бросить Фьюри в бой с Усиком.
При этом отец признал, что сейчас имеет плохие отношения с сыном из-за его решения вернуться в бокс. Также решение Тайсона вернуться в бокс возмутило его жену.
Что известно о бое Усик – Фьюри?
Усик как и Фьюри свой следующий бой проведет осенью: 23 мая украинец встретится с сильнейшим кикбоксером планеты Рико Верховеном в поединке за титул WBC.
После этого, как анонсировал 39-летний украинец, он планирует встретиться с победителем противостояния за пояс WBO Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа. Последним соперником в карьере Усика должен стать Фьюри.
Впрочем, по данным СМИ, в 2026 – 2027 годах в планах "Цыганского короля" бой против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Стороны якобы уже заключили соглашение о поединке.
Сам Фьюри неоднократно заявлял, что хочет второго реванша с Усиком, ведь не согласен с результатами предыдущих боев. По данным BoxRec, украинец дважды победил единогласным решением судей.
Тайсон считает, что его едва ли не единственный шанс одержать победу – это нокаутировать до сих пор непобедимого чемпиона мира из Украины.
Однако эксперты по боксу ставят под сомнение целесообразность этого реванша. Бывший чемпион мира в полулегком весе Барри Макгиган не верит, что Тайсону удастся вернуть лучшую форму.