"Это бред": отец Фьюри разнес сына за третий бой с Усиком

Александр Усик недавно сообщил, что его последним соперником в карьере должен стать Тайсон Фьюри. Боксеры могут провести третий бой после того, как украинец выиграл два предыдущих.

Джон Фьюри, отец Тайсона, критикует вероятный бой против Усика, сообщает Boxingnews 24. Он не верит, что его сын после двух поражений от украинца способен одержать победу в вероятном третьем поединке.

Что отец Фьюри сказал о реванше с Усиком?

Джон Фьюри напомнил, что его сын уже полтора года вне ринга после того, как объявил о решении уйти из бокса, потерпев два поражения от Усика. Однако 11 апреля британец вернется на ринг, чтобы встретиться с Арсланбеком Махмудовым.

Отец спортсмена пожаловался, что некоторые люди вкладывают в голову его сына "всякий бред".

Усик становится сильнее, а Тайсон – слабее. Он никогда не сможет его победить,

– заявил Джон.

Фьюри-старший добавил, что у Тайсона большое эго, поэтому он не остановится, а люди, которые окружают боксера, готовы бросить Фьюри в бой с Усиком.

При этом отец признал, что сейчас имеет плохие отношения с сыном из-за его решения вернуться в бокс. Также решение Тайсона вернуться в бокс возмутило его жену.

