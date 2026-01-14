Спенсер Браун поделился резонансным заявлением относительно реванша Усик – Фьюри. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Читайте также Известный британский боксер назвал неудобного соперника для Усика
Что Браун сказал о реванше Усик – Фьюри?
По словам функционера, в частном разговоре Эгис Климас, менеджер Усика, заявил, что поединок был близким. Кроме того, Браун отметил, что он признал победу Тайсона в реванше.
Я общался с менеджером Усика (Эгисом Климасом – 24 канал), и он сказал мне, что они проиграли этот бой, он сообщил: Это был невероятно близкий бой. Возможно, вы его забрали,
– сказал Браун.
Напомним, что второй бой Усик – Фьюри состоялся в декабре 2024 года, а уже в январе 2025 года Тайсон завершил карьеру. Однако недавно британский боксер сообщил о возвращении на ринг.
Что Фьюри сказал о возвращении в бокс?
"Цыганский король" в своем инстаграме сообщил о возвращении на ринг, подчеркнув, что его время пришло.
"2026-й – год моего возвращения. Я отсутствовал некоторое время, но время возвращаться. Мне 37 лет и я все еще буду драться. Нет ничего лучше, чем бить мужчинам по лицу и получать за это деньги", – написал Фьюри.
Что известно об Усике и Фьюри?
Еще в прошлом году Фьюри неоднократно говорил о возможной трилогии между ним и Усиком. Более того, Тайсон заявлял, что третий бой состоится в апреле 2026 года.
В то же время Усик выбрал другого соперника – он хочет драться с Деонтеем Уайлдером. Климас ранее говорил, что бой состоится не раньше апреля – мая этого года в США.
Зато Фьюри должен был драться против Энтони Джошуа. Однако "Эй Джей", по словам его дяди, принял решение завершить карьеру после смертельного ДТП в Нигерии.
Также "Цыганский король" может подраться против Арсланбека Махмудова или Фабио Уордли.