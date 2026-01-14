Спенсер Браун поделился резонансным заявлением относительно реванша Усик – Фьюри. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Что Браун сказал о реванше Усик – Фьюри?

По словам функционера, в частном разговоре Эгис Климас, менеджер Усика, заявил, что поединок был близким. Кроме того, Браун отметил, что он признал победу Тайсона в реванше.

Я общался с менеджером Усика (Эгисом Климасом – 24 канал), и он сказал мне, что они проиграли этот бой, он сообщил: Это был невероятно близкий бой. Возможно, вы его забрали,

– сказал Браун.

Напомним, что второй бой Усик – Фьюри состоялся в декабре 2024 года, а уже в январе 2025 года Тайсон завершил карьеру. Однако недавно британский боксер сообщил о возвращении на ринг.

Что Фьюри сказал о возвращении в бокс?

"Цыганский король" в своем инстаграме сообщил о возвращении на ринг, подчеркнув, что его время пришло.

"2026-й – год моего возвращения. Я отсутствовал некоторое время, но время возвращаться. Мне 37 лет и я все еще буду драться. Нет ничего лучше, чем бить мужчинам по лицу и получать за это деньги", – написал Фьюри.

Что известно об Усике и Фьюри?