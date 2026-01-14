Спенсер Браун поділився резонансною заявою щодо реваншу Усик – Ф'юрі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
Читайте також Відомий британський боксер назвав незручного суперника для Усика
Що Браун сказав про реванш Усик – Ф'юрі?
За словами функціонера, у приватній розмові Егіс Клімас, менеджер Усика, заявив, що поєдинок був близьким. Окрім того, Браун наголосив, що він визнав перемогу Тайсона у реванші.
Я спілкувався з менеджером Усика (Егісом Клімасом – 24 канал), і він сказав мені, що вони програли цей бій, він повідомив: Це був неймовірно близький бій. Можливо, ви його забрали,
– сказав Браун.
Нагадаємо, що другий бій Усик – Ф'юрі відбувся у грудні 2024 року, а вже у січні 2025 року Тайсон завершив кар'єру. Проте нещодавно британський боксер повідомив про повернення на ринг.
Що Ф'юрі сказав про повернення у бокс?
"Циганський король" у своєму інстаграмі повідомив про повернення на ринг, наголосивши, що його час настав.
"2026-й – рік мого повернення. Я був відсутнім деякий час, але час повертатись. Мені 37 років і я все ще битимусь. Немає нічого кращого, аніж бити чоловікам по обличчю й отримувати за це гроші", – написав Ф'юрі.
Що відомо про Усика та Ф'юрі?
Ще минулого року Ф'юрі неодноразово говорив про можливу трилогію між ним та Усиком. Ба більше, Тайсон заявляв, що третій бій відбудеться у квітні 2026 року.
Водночас Усик обрав іншого суперника – він хоче битися з Деонтеєм Вайлдером. Клімас раніше говорив, що бій відбудеться не раніше квітня – травня цього року у США.
Натомість Ф'юрі мав битися проти Ентоні Джошуа. Проте "Ей Джей", за словами його дядька, ухвалив рішення завершити кар'єру після смертельної ДТП у Нігерії.
Також "Циганський король" може побитися проти Арсланбека Махмудова або ж Фабіо Вордлі.