Спенсер Браун поділився резонансною заявою щодо реваншу Усик – Ф'юрі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Що Браун сказав про реванш Усик – Ф'юрі?

За словами функціонера, у приватній розмові Егіс Клімас, менеджер Усика, заявив, що поєдинок був близьким. Окрім того, Браун наголосив, що він визнав перемогу Тайсона у реванші.

Я спілкувався з менеджером Усика (Егісом Клімасом – 24 канал), і він сказав мені, що вони програли цей бій, він повідомив: Це був неймовірно близький бій. Можливо, ви його забрали,

– сказав Браун.

Нагадаємо, що другий бій Усик – Ф'юрі відбувся у грудні 2024 року, а вже у січні 2025 року Тайсон завершив кар'єру. Проте нещодавно британський боксер повідомив про повернення на ринг.

Що Ф'юрі сказав про повернення у бокс?

"Циганський король" у своєму інстаграмі повідомив про повернення на ринг, наголосивши, що його час настав.

"2026-й – рік мого повернення. Я був відсутнім деякий час, але час повертатись. Мені 37 років і я все ще битимусь. Немає нічого кращого, аніж бити чоловікам по обличчю й отримувати за це гроші", – написав Ф'юрі.

Що відомо про Усика та Ф'юрі?